「２０２６ラピートカップ」（８日、住之江）１号艇で人気を背負った上條暢嵩（３２）＝大阪・１１０期・Ａ１＝がイン逃げで勝利。通算では３４回目、今年５回目の優勝をオール大阪Ｖ４で飾った。２着は４号艇の小池修平（大阪）。３着は３号艇の上田龍星（大阪）が続き３連単は５番人気の順当な決着で落ち着いた。強めの追い風を背に、上條がイン逃げで快勝。通算では４回目となる大阪ナンバー１の座に輝いた。ボート界で