プロ野球・福岡ソフトバンクホークスは8日、所属する近藤健介（32）の兄・洋介さんが6日に死去したと発表した。38歳だった。【写真】「まだまだ鍛え直します」自身の力不足を謝罪し“再起”を誓った近藤健介近藤はこの日みずほPayPayドームで行われたロッテ戦で、三回に先制の2ランホームランを放った。