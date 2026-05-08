「レディースオールスター・Ｇ２」（８日、まるがめ）登みひ果（２６）＝兵庫・１３１期・Ｂ１＝が４日目３Ｒ、６コースからまくりを決めた。インパクト十分の今節２勝目で勝負駆けに成功。自身初のＧ２予選突破を果たした。見る者の度肝を抜くと同時に、自らも平常ではいられなかった。大歓声に迎えられながらインタビューの席に着くと、登は「震えています。今でも」と会心の一撃を振り返った。コンマ０９のＳを決めると、