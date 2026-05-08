８日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比１４９２円２１銭（３・１３％）高の４万９２４２円８９銭となった。連休明け７日に米国とイランの戦闘終結への期待から投資家が積極的な買いの姿勢を強め、大幅に上昇した。日経平均株価（２２５種）は、前週末比３２００円５３銭（５・３８％）高の６万２７１３円６５銭だった。日経平均への影響度が大きい人工知能（Ａ