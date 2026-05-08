「レディースオールスター・Ｇ２」（８日・まるがめ）中村桃佳（３３）＝香川・１１４期・Ａ１＝選手のお父さんがやっている麺太郎というお店でうどんを食べてきました。私が食べたのは温玉ぶっかけの温と蓮の天ぷら。麺はつるっとしてコシも硬すぎず柔らか過ぎずで私の好み。今度はカレーしっぽくを食べてみたい。桃佳さんはあまりお店には行けていないそうで、お父さんもお店があるのでレース場には来られずいつも麺を踏み踏