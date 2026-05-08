警察によると、酒田市で５日に見つかった山中の高齢男性遺体の死因は、挫創による失血死と判明し、クマによる被害であることが濃厚となりました。 【画像】遺体がみつかった場所の近くの山道 現場では、遺体発見と同時刻にクマの成獣が1頭、駆除されていました。 また、遺体は山菜採りに入り行方が分からなくなっていた酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）だったことがわかりました。 ■遺体が見つかった状況は 今月5日、酒