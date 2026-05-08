明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆悩み事の絶えない一日になりそう。ちょっとした連絡ミスでトラブルが起きたり、見落とす情報があったりと、あなたの不注意が原因なりそうです。B型の運勢……★★★★★心からの願いが叶う暗示。状況が好転して、あなたの意識が積極的なものに変わっていくでしょう。周囲から自分自身が受け入れられ、評