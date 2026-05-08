特産のアスパラガスのPRへ、イベントの規模が拡大しています。 新潟県内一の出荷量を誇る新発田市のアスパラを使った創作料理を市内の飲食店などで提供するイベント『食のアスパラ横丁、味めぐり』が今年20周年を迎えました。 当初は10店舗で始まりましたが、20回目の今年は67店舗が参加。新発田牛とコラボした丼やクレープなど、提供メニューも広がっています。 シフォンケーキを試食した二階堂市長は… 【