新潟県新発田市は生活保護費の過小支給が判明したと公表しました。 おととし10月に、国の児童手当が第3子以降で3万円に増額された際、生活保護世帯では収入として認定される金額から除外すべきところ、反映させなかったため、13世帯で16カ月にわたり支給が少なくなっていました。 原因は国からの通知などの確認不足だとしています。 支給すべき金額は合わせて約404万円で、6月中に支給するとしています。