ドラゴンゲート８日の後楽園大会で、オープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥（２７）が６月５日後楽園大会で土井成樹（４５）とＶ１１戦を行うことが決定した。田中は４月の愛知大会でＵ―Ｔを破ってＶ１０を達成。ＰＡＣの持つ最多連続防衛記録のＶ１１まであと１勝に迫っている。この日、田中は吉岡勇紀、木村和真と組んで、土井、ＹＡＭＡＴＯ、横須賀ススム組と激突。ハイスピードな技の連続で観客を魅了したが、試