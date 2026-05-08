タレントのマツコ・デラックスが８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」に出演。入院生活での?お見舞い?について私見を述べた。マツコは首の手術のため緊急入院していたが、この日、同番組に２か月ぶりに復帰。共演の有吉弘行から「お見舞いは誰か来たりしたの？断ったりとか？」と聞かれると「なんか面倒くせえの嫌だなと思ったから、基本的にはお断りしてた」と明かした。有吉から「（来たのは）何人かだ