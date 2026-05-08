LiSAが、ソロデビュー15周年イヤーを迎え第一弾となる新曲、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」のMUSiC CLiPを公開した。新曲「YES」は5月8日（金）に劇場公開となった劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌として起用されており、長年作品と楽曲をともにしてきたLiSAが作詞を手掛け、作曲をRe:nameのボーカルとして活動する高木一成、編曲を江口亮が手掛けた楽曲。今作で象徴的なシーンである深い雪