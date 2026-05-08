９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のリマ（ＲＩＭＡ）の美肌あらわなショットに、絶賛の声が集まっている。８日にインスタグラムで絵文字のみをつづると、オフショットを公開。ミニ丈のワンピースから美脚がスラリと伸びており、美背中もあらわになったスタイルになっている。この投稿にファンからは「エグ〜神ビジュアルすぎる〜」「スタイル抜群でかっこいい」「えぐすぎる」「非の打ち所がないってまさにリマ用」「お