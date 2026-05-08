４月米雇用統計詳細労働参加率は６１．８％ ＊民間部門雇用者数 結果12.3万人 予想7.5万人前回19.0万人（18.6万人から修正） ＊製造業雇用者数 結果-0.2万人 予想0.3万人前回1.5万人 ＊週平均労働時間 結果34.3 予想34.2前回34.2 ＊労働参加率 結果61.8％ 予想61.9％前回61.9％