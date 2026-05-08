ドル円は156.50円台、平均時給が予想を下回ったことなどがドル売り誘う＝NY為替 ドル円は156.50円台での推移。米雇用統計発表前の156.73/75からややドル売り。平均時給が前月、前年とも予想を下回ったことが物価高警戒の鈍化につながったとみられる。 USDJPY156.58