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米１０年債利回りは４．３７６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（日本時間21:40）（%） 米2年債 3.897（-0.014） 米10年債4.376（-0.010） 米30年債4.961（0.000） ドイツ3.003（0.000） 英国4.891（-0.057） カナダ3.472（-0.052） 豪州4.988（+0.066） 日本2.472（+0.003） ※米債以外は10年物