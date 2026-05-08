ドル円のピボットは１５６．７０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値156.58高値156.99安値156.53 157.33ハイブレイク 157.16抵抗2 156.87抵抗1 156.70ピボット 156.41支持1 156.24支持2 155.95ローブレイク ユーロ円 現値184.41高値184.50安値183.87 185.28ハイブレイク 184.89抵抗2 184.65抵抗1 184.26ピボット 184.02支持1