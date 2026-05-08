◆ファーム・リーグロッテ１０―１巨人（８日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人２軍はロッテに１―１０で敗れた。先発の泉圭輔投手が３回１０安打９失点（自責５）で２敗目（０勝）。２番手の育成・花田侑樹投手が、今季２軍初登板で５回２安打１失点、７奪三振の快投を披露した。「７番・三塁」で先発出場した荒巻悠内野手が５回に２号ソロを放ったが、打線は散発４安打で１得点。風速１５メートルを超える強風の中、３失