◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人が連敗で、ついに貯金が底をついた。吉川尚輝内野手が今季初の４安打を放つなど奮起したが、計１０安打２得点と打線がつながりを欠いた。阿部監督は試合後「引きずっていてもしょうがないのでね。選手は今ミーティングをしていたみたいなので。奮起を期待しています」とコメントした。ミーティングを発案したのは新主将の岸田行倫捕手。セ・リーグで唯一、