タレントのマツコ・デラックスが、８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）で、２か月半ぶりに復帰した。番組のオープニングでマツコは「こんなにまぶしかったっけ？」とポツリ。有吉が「まだ慣れない？」と笑いながら返すと、「薄暗〜い部屋でずっと過ごしてたから」と自虐気味につぶやいた。入院生活に話が及ぶと「１か月お酒飲んでなかった。ヤバかった。（退院して）３リットルくらい飲み