◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―１０ＤｅＮＡ（８日・甲子園）阪神・福島圭音外野手が適時失策に「次また頑張ります」と悔しさをにじませた。４回１死から一塁・大山の失策をきっかけに２死一、二塁のピンチを招くと、京田の左前適時打で先制点を献上。さらに、左翼手・福島がバウンドを合わせられずに後逸し、一塁走者の生還も許した。藤川監督は「守備の（安打の）後の処理の仕方とかの精度を上げていかなければいけないと