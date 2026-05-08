クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300(TJMOOK)』から、材料4つであっという間にできちゃう「☆HMチョコスコーン☆」のレシピをご紹介します。 殿堂入りのサクサクスコーンに感動！ 簡単で失敗知らずのサクサク「チョコスコーン」ができちゃう！『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300(TJMOOK)』に掲載している