◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人は投打ともに振るわず２連敗を喫し、貯金が消滅。４月１３日以来の勝率５割となった。初回は相手先発・柳にキャベッジ、佐々木、泉口が３者連続三振でスタート。２回もダルベック、大城、増田陸が三振と、序盤から制球力を発揮した右腕に好投を許す形となった。初回先頭から６連続三振は１９９８年７月２５日・中日戦（ナゴヤドーム）以来２８年ぶりで、球