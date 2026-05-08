落語家の三遊亭好楽さん（79）や春風亭昇太さん（66）たちが『笑点』の放送60周年を記念して開催される『笑点60周年特別展』の初日セレモニーに登場しました。会場には、笑点の歴史を振り返ることができるエリアや番組で使用している小道具など約200点が展示されており、“ミスター笑点”として親しまれた桂歌丸さんの特別コーナーでは、生前愛用していた笑点仕様の車いすなどが展示されています。好楽さんが座布団を10枚獲得した