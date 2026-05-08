ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は8日、4日間の予選が終了。9日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。4日目前半3Rで2着に入った浜田亜理沙（38＝埼玉）は後半8Rで準優勝戦の好枠ゲットを目指した。しかし1周1マークで展開がなく6着に終わり、結果的には得点率6.17の17位で予選を終えた。「前操者の西村美智子さんの調整をベースにチルトとペラの微調整を続けています」と大きなこ