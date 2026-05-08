ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は8日、4日間の予選が終了。9日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。初日ドリーム戦を制した西橋は6戦オール3連対と安定した走りを披露して予選を2位で通過した。「後半も運がいいというか、今節はここまで流れが良くて着を取れている」もちろんテクニックも申し分ないが、レース展開も向いているだけにリズムがいいのは間違いない。前節の若松