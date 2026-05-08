来週、アメリカのベッセント財務長官が日本を訪問するのに合わせ、日本の経済界と夕食会を開き、日米協力などについて意見交換する方向で調整されていることがJNNの取材で分かりました。ベッセント財務長官は、中国の北京で予定される米中首脳会談に先立ち、11日から13日の日程で日本を訪れる予定です。訪日中、高市総理や片山財務大臣と会談する予定ですが、12日の夜に日本の経済界と夕食会を開く方向で調整していることが、複数