指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、＝LOVEが8日、テレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜午後9時）に出演した。この日は、累計出荷49万枚超えとヒット中の最新曲「劇薬中毒」と、同シングルの収録曲で、齋藤樹愛羅がセンターを務める「お姫様の作り方」をスペシャルメドレーで披露。このほど千秋楽を迎えた8周年ツアーでも着用した衣装でのパフォーマンスは、SNS上でも盛り上がりを見せた。グループは、6月20、21