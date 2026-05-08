インドネシア東部のハルマへラ島で火山の大規模な噴火があり、立ち入り禁止となっている火口付近にいた登山者3人が死亡、少なくとも7人が負傷しました。インドネシア当局によりますと8日朝、東部・ハルマへラ島にあるドゥコノ山で大規模な噴火があり、噴煙は、山頂から10kmの高さまで上がりました。噴火当時は登山者20人が、立ち入り禁止となっている火口から4km圏内にいて、現地メディアによりますと、シンガポール人など3人が火