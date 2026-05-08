俳優堺雅人（52）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」公式SNSが8日、更新され、エキストラを交えた撮影を終えたことを報告した。7月期から2クール連続で放送される新作では、埼玉・行田市で行われる撮影で、「男女1500人計3000人の弔問客」のエキストラを事前に募集し、話題になっていた。当初は今月1日に実施予定も、天候不良のため変更されることが告知されていたが、この日「本日4000人のエキストラさんとの撮影を無事終えることがで