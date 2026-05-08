5月4日、BE:FIRSTの新曲「Rondo」が先行配信された。同曲は9thシングル『BE:FIRST ALL DAY』の収録曲で、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとった一曲だ。そして、同曲は6人全員によるマイクリレーという構成によって、BE:FIRSTの実力を改めて証明している。 （関連：【動画あり】BE:FIRST、「Rondo」のマイクリレーが可視化する声質の