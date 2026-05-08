アソビシステム所属の7人組アイドルグループ・fav meが、デビュー1周年記念ライブ『STILL A NEW WORLD』に向けて開催中のSNSキャンペーン「#favme1周年を一緒につくろう」に、新たにメンバー全員の「生誕祭衣装」素材が追加されたことを発表した。 （関連：【画像】fav me、Adobe Fireflyの画像生成に大興奮） 本キャンペーンは、アドビの生成AI「Adobe Firefly」とfav meがコラボレー