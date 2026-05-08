史上初のワールドカップ出場を決めたウズベキスタン代表の事前合宿メンバー40名が発表された。ウズベキスタンサッカー協会（UFA）が発表した。1946年に創設されたUFA。ソビエト連邦の崩壊に伴い、アジアサッカー連盟（AFC）に1994年に加盟。1998年のフランス大会からアジア予選に参加すると、過去6度最終予選まで到達するもこれまで出場は叶わなかった。FIFAワールドカップ2026に向けたアジア予選でも強さを発揮すると、見事に