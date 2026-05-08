【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの阿部亮平が、映画『君のクイズ』に出演していることがわかった。 ■主人公・三島（中村倫也）がクイズプレーヤーとしての道を志すきっかけを与えた存在 本作は、『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳」で第168回直木賞を受賞した作家・小川哲が2022年に発表した小説『君のクイズ』を実写化。 豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“