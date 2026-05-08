【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LiSAのソロデビュー15周年イヤー第1弾となる新曲で、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌の「YES」が5月8日に配信スタート。併せて、MVが公開された。 ■『魔法科高校の劣等生』シリーズの主題歌をLiSAが手掛けるのは3作目 5月8日に劇場公開となった劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』主題歌「YES」は、長年作品と楽曲を共にしてきたLiSA