◇セ・リーグ巨人2―9中日（2026年5月8日バンテリンD）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（28）は4回1/3を4安打3四球、5失点で今季2勝目はならなかった。来日初登板だった3月31日以来の名古屋での登板。同戦は5回2失点で白星が付かなかっただけに“リベンジ”のマウンドで、初回は2者連続三振を奪うなど、完璧な立ち上がりだった。だが、2回先頭・細川に四球を与えると、ボスラーに先制の右越え2ランを被弾。「一番、