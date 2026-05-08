ロサンゼルス・ドジャースの先発ローテーションの一角として、安定感ある投球を続けていたタイラー・グラスノー。2メートルを超える長身が投げ下ろす150キロ台中盤の剛速球と落差の大きいカーブのコンビはまさに無敵だった。ここまで7試合に先発して3勝0敗。39回2/3を投げ、奪三振は投球回数を大きく上回る49個だった。そして5月6日（日本時間7日）のヒューストン・アストロズ戦。この日も快投が期待されたグラスノーは初回に