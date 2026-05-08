Image: NASA 炎の挙動が読めない場合、消化剤の挙動も読めないと思うのだけど、いったいどうやって消すんだろう？アルテミス2は、月面探査の再開に向けた節目でもあり、どれくらい準備が整っているか、どこを改善すべきかを見極める機会でもありました。といっても、別に歴史的なミッションじゃなくても、科学者が重要な安全対策を調査するのは可能です。時として、地味な研究分野の進展が、