グラビアアイドルで女優の本郷柚巴(23)が8日までに自身のインスタグラムを更新。写真集撮影時のオフショット動画を公開した。 【写真】どうしてそんな動きに…カワイイお口が不思議で早い 昨年12月に3rd写真集「いつのまに、」を発売。今回の投稿では、夜の街中での黒ドレス姿や夕暮れ時の波打ち際でおどける仕草、室内でWピースサインを見せてはしゃぐ姿など撮影時の様子を公開。椅子に座った待機中とみられるシ}