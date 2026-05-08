CPUクーラーを製造するNoctuaは、顔料にカーボンブラックを使用した黒色のファン製品を展開しています。単なるカラーバリエーションの1つに見えますが、実は黒色のファンを作るのは非常に難しいという裏話をNoctuaが共有しました。Why does it take so long to release black fan versions? | Noctuahttps://www.noctua.at/en/expertise/blog/how-can-it-take-so-long-to-release-black-fan-versionsNoctuaは「chromax」というブラ