◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―１０ＤｅＮＡ（８日・甲子園）首位から陥落した阪神・藤川球児監督が次戦へ気持ちを切り替えた。１点ビハインドの９回。９戦連続無失点の桐敷が連打を食らってリズムを崩すと、代打・ビシエドに右前２点打を浴びるなど大乱調。代わった畠も宮崎に３ランを許すなど、崩壊した。９回の８失点は１９８８年７月１日・ヤクルト戦（甲子園）以来、３８年ぶりの屈辱。それでも、指揮官は「ベイスター