◇パ・リーグDeNA10―1阪神（2026年5月8日甲子園）DeNA先発の平良拳太郎が5回1/3を1失点に抑え、今季2勝目を手にした。2回6失点で黒星を喫した1日のヤクルト戦から中6日のマウンド。「前回登板で不甲斐ない投球をした。最初から力を込めて投げようと思った」。5回まで4安打無失点。2―0の6回、先頭・森下にソロ本塁打を許し、四死球で1死一、二塁とした場面でマウンドを降りた。ここで救援したルイーズが小幡、伏見