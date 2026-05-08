楽天の藤井聖投手（29）が8日、出場選手登録された。藤井は4月17日のロッテ戦で今季初先発し、6回2安打無失点。ファームでも7試合に先発し、2勝2敗、防御率2・73をマークしていた。前日の先発投手練習から合流しており、これまで通り先発での起用が見込まれていたが、この日出場選手登録され、ブルペン陣に名を連ねた。試合後、取材に対応した久保投手コーチは「リリーフの登板数がちょっと多い。長いイニングも含めて左が（