「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）阪神はＤｅＮＡに敗れ、４カード連続でカード初戦黒星スタート。ＤｅＮＡ戦は前カードから３連敗となった。初回は先頭・高寺が左中間への二塁打で好機を演出した。１死三塁と攻めるも森下、佐藤輝が凡退して先制はならなかった。二回は１死から福島が左翼線への二塁打。その後２死一、三塁のチャンスが巡ったが、村上が空振り三振に倒れた。３年ぶりの対戦となった相手先発・