フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が8日、MCを務める同局「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演し、夫のお笑いタレント陣内智則（52）にイラッとする瞬間を明かした。この日は“夫婦関係の亀裂”をテーマに取り上げ、曜日レギュラーの千秋やお笑いコンビ「北陽」虻川美穂子が家事にまつわるエピソードを告白。MCのバナナマン・設楽統から「どうですか？」と振られた松村は「うちもあるんですよ」と陣内の言動を笑