運命の告白タイム、あさの元にまさかつとしんじの二人が現れ、しんじが彼らしい独特の表現で想いを伝える場面があった。【映像】石丸伸二の告白とミス東大美女の答え5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生