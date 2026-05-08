「広島１−４ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）広島が接戦を落とし、ヤクルト戦は３連敗となった。先発・森下がリーグワーストタイとなる４敗目を喫した。森下は５回８安打３失点。初回に古賀に適時三塁打を浴びて先制点を献上した。四回には三塁手・小園が失策でピンチを広げ、投手・高梨に適時打を食らって追加点を与えた。点をとってもらった直後の五回にも失点し、リズムに乗りきれなかった。これで今季自身初となる