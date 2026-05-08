韓国の“ゴールデングローブ賞”と呼ばれる総合芸術賞授賞式「百想（ペクサン）芸術大賞」の第６２回が８日、現地で行われた。今回より「ミュージカル部門」が新設され、記念すべき最初の演技賞に「ビートルジュース」で主演を務めたキム・ジュンスが選ばれた。名前を呼ばれたジュンスは驚きの表情を見せ、ステージでマイクの前に立つと「まさか自分が賞をいただけるとは思っていなかったので、言葉がみつからない…困った」と