大手芸能事務所「アミューズ」が、山梨県西湖の本社オフィス「ＡＭＵＳＥＶＩＬＬＡＧＥ」を一部リニューアルし、新たに一般向け宿泊施設として「ＡＶＩＬＬＡＧＥ（エー・ヴィレッジ）」を５月４日からオープンした。「ＡＶＩＬＬＡＧＥ」は、西湖のほとりにある８８００平方メートルの敷地内に、屋外エリア「ＡＶＩＬＬＡＧＥＧＡＲＤＥＮ」とホテル棟で構成される宿泊施設。宿泊客はホテルのチェックイン前、チェ