お笑いコンビ・ラニーノーズの山田健人（38）が8日、自身のXを更新。第1子誕生を報告した。【写真】奥さん素敵！第1子を出産した山田健人の妻・芥田愛菜美山田は「赤ちゃんが生まれました！長丁場になるかもと妻に頼まれギターを持って行ったら到着した途端に生まれました」と報告。「ただただギターを持ってきた夫でした。とにかく最高です！感謝でした！！！！」と喜びを伝えた。妻でタレントの芥田愛菜美も自身のインスタ